Рада передбачила держсубсидії для іноземних кіновиробників

Законопроект підтримали 252 народних депутата
Верховна рада прийняла у другому читанні законопроект №1058 "Про внесення змін у закон "Про державну підтримку кінематографії в Україні" про державні субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створення) фільму в Україні", передає кореспондент РБК-Україна.
Законопроект підтримали 252 депутати Ради.
Документом визначається, що єдиним суб'єктом, який може претендувати на повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених при виробництві (створення) фільму в Україні, є іноземний суб'єкт кінематографії. Зазначено, що обов'язковою умовою отримання держсубсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створення) фільму, є відсутність серед його власників, учасників, акціонерів, а також посадових осіб, резидентів України. Зазначене положення повинно істотно знизити відповідні корупціогенні ризики.
Додатково іноземний суб'єкт кінематографії може отримати відшкодування в розмірі 5 відсотків загального обсягу кваліфікованих витрат (платежів) у разі:
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 12 вересня Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №1058 про державні субсидії для іноземних інвесторів. За документ проголосували 285 народних депутатів.
Зазначимо, навесні Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення Ради з державної підтримки кінематографа і затвердив його склад.
Також влітку 2018 року Верховна рада планувала дозволити місцевим радам утворювати фонди фінансової підтримки кінематографії. Проект закону був прийнятий за основу, однак у другому читанні так і не був розглянутий.