Рада передбачила держсубсидії для іноземних кіновиробників

Верховна рада прийняла у другому читанні законопроект №1058 "Про внесення змін у закон "Про державну підтримку кінематографії в Україні" про державні субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створення) фільму в Україні", передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроект підтримали 252 депутати Ради.

Документом визначається, що єдиним суб'єктом, який може претендувати на повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених при виробництві (створення) фільму в Україні, є іноземний суб'єкт кінематографії. Зазначено, що обов'язковою умовою отримання держсубсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створення) фільму, є відсутність серед його власників, учасників, акціонерів, а також посадових осіб, резидентів України. Зазначене положення повинно істотно знизити відповідні корупціогенні ризики.

Додатково іноземний суб'єкт кінематографії може отримати відшкодування в розмірі 5 відсотків загального обсягу кваліфікованих витрат (платежів) у разі:

якщо мінімум чотири культурних критерії культурного тесту є виключно українськими (культура/історія/міфологія/релігія/архітектура/оточення/і т. д.);

якщо фільм містить сцени (не менше 5 відсотків загальної тривалості фільму), в яких персонажі фільму читають книгу (книги) українського автора, у тому числі в перекладі на іншу мову, а сюжетна лінія/сценарій/центральна тема зосереджені на відповідних діях персонажів фільму способом, який дозволяє ідентифікувати книгу (книги) українського автора;

якщо сюжетна лінія/сценарій/центральна тема фільму засновані на українському літературному творі або теми (події) збройної агресії держави-агресора проти України, а в сюжеті фільму прямо або побічно дається оцінка діям держави-агресора, яка відповідає оцінці, висновків, констатуваними законодавством України, зокрема визнається, що держава-агресор вчиняє злочин агресії проти України і здійснює тимчасову окупацію частини її території, порушує принципи і норми міжнародного права.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 12 вересня Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №1058 про державні субсидії для іноземних інвесторів. За документ проголосували 285 народних депутатів.

Зазначимо, навесні Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення Ради з державної підтримки кінематографа і затвердив його склад.

Також влітку 2018 року Верховна рада планувала дозволити місцевим радам утворювати фонди фінансової підтримки кінематографії. Проект закону був прийнятий за основу, однак у другому читанні так і не був розглянутий.