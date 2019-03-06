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Уряд створює Раду з держпідтримки кінематографа

Новини » Суспільство    06.03.2019 - 14:49
Уряд створює Раду з держпідтримки кінематографа
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Також сьогодні схвалили склад Ради з держпідтримки кінематографа

Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення Ради щодо державної підтримки кінематографа і затвердив її склад. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, на сьогоднішньому засіданні уряду схвалили створення Ради щодо державної підтримки кінематографа. До її складу увійдуть заступник директора з питань культурної політики та комунікації з органами влади ТОВ "Кіноман" Людмила Горгеладзе; юрист і менеджер юридичного департаменту НОТУ Дмитро Гузій; продюсер і режисер Андрій Дончик; продюсер Віталій Докаленко; директор київських кінотеатрів "Магнат" і Boomer Сергій Зленко; продюсер СТБ Максим Маган; режисер і кінодраматург Аркадій Непиталюк, арт-директор громадської організації "Українська кіноакадемія" Олександр Шпилюк та директор Київського кінофестивалю "Молодість" Андрій Халпахчі

 

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) не буде затягувати видачу ліцензії для третього сезону серіалу кандидата на виборах 2019 Володимира Зеленського.

 

Кабмін схвалив створення Нацради з питань раннього втручання
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