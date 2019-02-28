Рада підвищила експортне мито на металобрухт

Раніше в комітеті підкреслювали, що завдяки підвищенню мит у попередні роки в Україні значно знизився дефіцит брухту

Верховная рада Украины в четверг, 28 февраля, поддержала за основу и в целом законопроект №9474, которым предусматривается повысить вывозные пошлины на металлолом, передает корреспондент РБК-Украина.

За документ после нескольких неудачных попыток проголосовали 234 нардепа.

В частности, законом повышаются вывозные пошлины на металлолом с 42 евро/т до 58 евро/т на шесть лет.

Напомним, ранее комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства рекомендовал парламенту повысить вывозные пошлины на металлолом с 42 евро/т до 58 евро/т на три года.

Глава комитета Виктор Галасюк подчеркивал, что, начиная с 2016 года, благодаря принятым законам о повышении и продлении действия вывозной пошлины на лом черных металлов с 10 до 30 евро/т, а затем до 42 евро/т, в Украине наблюдаются положительные тенденции в обеспечении этим сырьем металлургических предприятий.

Как писало РБК-Украина ранее, в июне глава государства Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает продление еще на один год - до 15 сентября 2019 года - действие пошлины на экспорт лома черных металлов. Согласно закону, размер пошлины увеличен с 30 до 42 евро за тонну.

Отметим, в мае прошлого года Рада поддержала за основу и в целом законопроект №8226 "О внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины об уменьшении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке".

Так, в июне 2017 года Рада продлила действие экспортной пошлины на лом черных металлов в размере 30 евро/тонна.