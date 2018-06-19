Порошенко підтримав підвищення експортного мита на металобрухт

Закон підписаний президентом 18 червня

Вчора, 18 червня, президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає продовження ще на один рік - до 15 вересня 2019 - дія мита на експорт брухту чорних металів. Про це свідчать дані законопроекту № 8226 на сайті Верховної ради.

Згідно з законом, розмір мита збільшено з 30 до 42 євро за тонну.

Нагадаємо, 17 травня поточного року Верховна рада України підтримала за основу і в цілому законопроект №8226 "Про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" закону україни "Про внесення змін у деякі закони України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку".

За словами голови комітету з питань податкової та митної політики Ніни Южаниной, нова мито буде діяти орієнтовно до вересня 2019 року.