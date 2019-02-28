Рада підвищила експортне мито на металобрухт

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Раніше в комітеті підкреслювали, що завдяки підвищенню мит у попередні роки в Україні значно знизився дефіцит брухту

Верховна рада України в четвер, 28 лютого, підтримала за основу та в цілому законопроект №9474, яким передбачається підвищити вивізні мита на металобрухт, передає кореспондент РБК-Україна.

За документ після кількох невдалих спроб проголосували 234 нардепа.

Зокрема, законом підвищуються вивізні мита на металобрухт з 42 євро/т до 58 євро/т на шість років.

Нагадаємо, раніше комітет з питань промислової політики і підприємництва рекомендував парламенту підвищити вивізні мита на металобрухт з 42 євро/т до 58 євро/т на три роки.

Глава комітету Віктор Галасюк підкреслював, що, починаючи з 2016 року, завдяки прийнятим законам про підвищення і продовження дії вивізного мита на брухт чорних металів з 10 до 30 євро/т, а потім до 42 євро/т, в Україні спостерігаються позитивні тенденції у забезпеченні цією сировиною металургійних підприємств.

Як писало РБК-Україна раніше, в червні глава держави Петро Порошенко підписав закон, який передбачає продовження ще на один рік - до 15 вересня 2019 року - дію мита на експорт брухту чорних металів. Відповідно до закону, розмір мита збільшено з 30 до 42 євро за тонну.

Відзначимо, в травні минулого року Рада підтримала за основу та в цілому законопроект №8226 "Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку".

Так, у червні 2017 року Рада продовжила дію експортного мита на брухт чорних металів у розмірі 30 євро/тонна.