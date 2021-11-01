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Україна планує закупити нові кисневі станції. Кабмін виділив 400 млн гривень

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Київ, Понеділок 01 листопада 2021 14:00
Україна планує закупити нові кисневі станції. Кабмін виділив 400 млн гривень Фото: Україна планує закупити нові кисневі станції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна планує закупити кисневі станції. Кабінет міністрів виділив на це додатково 400 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результати наради під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

За підсумками наради, профільним міністерствам було доручено організувати координацію закупівлі кисневих станцій.

На ці потреби Уряд виділив додатково 400 млн гривень.

Чому в лікарнях України підвищився попит на кисень

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що в українських лікарнях спостерігається підвищений попит на кисень для хворих. Це пояснюється, зокрема, поширенням "Дельта"-штаму та регламентними роботами на заводах.

За його словами, наразі всі питання, щодо забезпечення лікарень киснем вирішуються оперативно та командно, а необхідність кризового реагування пов'язана з двома факторами.

Перший - зростання використання кисню через значно більшу його потребу для лікування пацієнтів з "Дельтою".

Другий - регламентні роботи на потужностях двох виробників кисню, які сумарно виробляють 130 т кисню. Регламентні роботи на одному заводі вже завершилися і на іншому - тільки розпочались, на іншому - роботи триватимуть до 1 листопада.

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