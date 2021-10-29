Білорусь заборонила вивозити кисень з країни
Фото: Білорусь заборонила вивозити кисень з країни (kyivcity.gov.ua)
У Білорусі уряд ввів тимчасову заборону на вивезення кисню з країни. Вона буде діяти протягом шести місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Радміну Білорусі.
Згідно з документом, в список заборонених до вивозу товарів увійшли:
- кисень газоподібний медичний,
- кисень рідкий медичний,
- кисень газоподібний технічний,
- кисень рідкий технічний.
В документі вказано, що заборона на вивезення кисню поширюється, зокрема, і на країни ЄАЕС (Євразійського економічного союзу).
При цьому вийнятком є кисень, який призначений для гуманітарної допомоги іншим державам і переміщується в рамках міжнародних транзитних перевезень.
Також вказано, що білоруський уряд вже доручив МЗС повідомити про ухвалене рішення Євразійську економічну комісію.