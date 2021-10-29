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Білорусь заборонила вивозити кисень з країни

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Білорусь, П'ятниця 29 жовтня 2021 10:06
Білорусь заборонила вивозити кисень з країни Фото: Білорусь заборонила вивозити кисень з країни (kyivcity.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Білорусі уряд ввів тимчасову заборону на вивезення кисню з країни. Вона буде діяти протягом шести місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Радміну Білорусі.

Згідно з документом, в список заборонених до вивозу товарів увійшли:

  • кисень газоподібний медичний,
  • кисень рідкий медичний,
  • кисень газоподібний технічний,
  • кисень рідкий технічний.

В документі вказано, що заборона на вивезення кисню поширюється, зокрема, і на країни ЄАЕС (Євразійського економічного союзу).

При цьому вийнятком є ​​кисень, який призначений для гуманітарної допомоги іншим державам і переміщується в рамках міжнародних транзитних перевезень.

Також вказано, що білоруський уряд вже доручив МЗС повідомити про ухвалене рішення Євразійську економічну комісію.

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