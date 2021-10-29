Білорусь заборонила вивозити кисень з країни

У Білорусі уряд ввів тимчасову заборону на вивезення кисню з країни. Вона буде діяти протягом шести місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Радміну Білорусі.

Згідно з документом, в список заборонених до вивозу товарів увійшли:

кисень газоподібний медичний,

кисень рідкий медичний,

кисень газоподібний технічний,

кисень рідкий технічний.

В документі вказано, що заборона на вивезення кисню поширюється, зокрема, і на країни ЄАЕС (Євразійського економічного союзу).

При цьому вийнятком є ​​кисень, який призначений для гуманітарної допомоги іншим державам і переміщується в рамках міжнародних транзитних перевезень.

Також вказано, що білоруський уряд вже доручив МЗС повідомити про ухвалене рішення Євразійську економічну комісію.