Рада поставила работу "на паузу" из-за скандала в "Энергоатоме" и отставки министров

Сегодня, 19 ноября, спикер парламента Руслан Стефанчук заявил о перерыве в заседании Верховной Рады и проведении консультаций. Причина - расследование коррупционной схемы в "Энергоатоме" и отставки двух министров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию парламентского заседания.
"Сейчас я объявляю перерыв в нашем пленарном заседании. Я хочу сообщить, что, согласно решению согласительного совета, мы сейчас переходим в режим консультаций по ситуации, которая сложилась. Поэтому о следующем заседании будем информировать дополнительно", - сообщил Стефанчук.
Во время сегодняшнего заседания народные депутаты проголосовали за отставку министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко, которые фигурировали на "пленках Миндича".
Кроме того, "слуги народа" сегодня, 19 ноября, сообщили о желании создать новое правительство и коалицию на фоне расследования НАБУ и САП деятельности группировки, связанной с Тимуром Миндичем.
Народные депутаты в своем обращении заявили об угрозе для Украины масштабов коррупции и дальнейшего кризиса доверия к государственным институтам.
Напомним, 10 ноября в НАБУ сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме".
Согласно данным следствия, преступная группа требовала "откаты" в размере 10-15% от контрактов. Таким образом злоумышленники легализировали через киевский офис около 100 млн долларов.
В деле фигурируют:
Во вторник, 18 ноября, суд избрал меру пресечения Чернышеву, а сегодня Верховная Рада уволила Галущенко.