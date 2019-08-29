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У Раді назвали терміни голосування щодо внесених законопроектів

Новини » Політика    29.08.2019 - 18:47
У Раді назвали терміни голосування щодо внесених законопроектів
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

За внесені 29 серпня законопроекти проголосують 6-9 вересня

Внесені на першому засіданні Верховної ради України законопроекти будуть розглянуті за скороченою процедурою, на голосування вийдуть 6-9 вересня. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, ряд законопроектів ще знаходяться в процесі внесення в парламент.

"Я думаю, що наступного тижня у нас будуть дні голосування та дні комітетів, щоб ми встигли вийти на серйозні голосування 6-9 вересня. Скорочена процедура - це в районі семи днів. Щось буде прийматися сьогодні", - заявив Корнієнко.

У свою чергу, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наголосив, що всі законопроекти будуть розглянуті в профільних комітетах.

"Ми вносимо їх. Частину з них вже прийнято у першому читанні, пройшли комітети попередньої Ради. А та частина, яка не пройшла комітети, вноситься на прискорений розгляд в комітети", - підкреслив Арахамія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у перший день роботи Верховної ради дев'ятого скликання було зареєстровано понад 35 проектів постанов, а також проектів законів. Законодавчі ініціативи стосуються реформи органів прокуратури, цивільної конфіскації корупційних активів і так далі.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський вже пригрозив новій Раді достроковим розпуском.

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