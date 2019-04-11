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Рада отримала висновок КСУ щодо перейменування Дніпропетровської області

Новини » Політика    11.04.2019 - 10:47
Рада отримала висновок КСУ щодо перейменування Дніпропетровської області
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава Ради доручив правовому комітету розглянути висновок КСУ

Верховна рада України отримала висновок Конституційного суду України щодо конституційності перейменування Дніпропетровської області. Про це у ході ранкового пленарного засідання парламенту заявив спікер ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава Ради доручив правовому комітету розглянути висновок суду та підготувати відповідний законопроект для розгляду у сесійній залі.

"Повідомляю про отримання Верховною радою України висновку КСУ щодо відповідності проекту закону №9310-1 про внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області… Прошу комітет з правової політики та правосуддя розглянути висновок КСУ та підготувати це питання для розгляду на пленарному засіданні Верховної ради", - поінформував Парубій.

Нагадаємо, раніше КСУ дозволив перейменувати Дніпропетровську область у Січеславську. Так, суд визначив, що відповідний проект закону відповідає Конституції України. Висновок КСУ є обов'язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржений.

Як писало РБК-Україна раніше, 14 лютого в КСУ надійшло конституційне звернення ВР про надання висновку щодо відповідності законопроекту про перейменування Дніпропетровської області вимогам статей 157 і 158 Конституції.

Відзначимо, 7 лютого нардепи направили в Конституційний суд України законопроект №9310-1 про перейменування Дніпропетровської області в Січеславську. Підкреслимо, парламентарі не підтримали направлення у КСУ президентського законопроекту №9310, яким пропонувалося перейменувати Дніпропетровську область у Дніпровську. За його направлення проголосували лише 144 нардепа.

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