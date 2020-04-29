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Рада поки не буде приймати якісь рішення про скасування закону про люстрацію, - Разумков

Новини » Політика     29.04.2020 - 06:05
Рада поки не буде приймати якісь рішення про скасування закону про люстрацію, - Разумков
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Після пандемії в залежності від ініціатив народних депутатів та рівня підтримки, теоретично це можливо

Верховна рада не буде приймати якісь рішення про скасування закону про люстрацію в умовах епідемії коронавірусу. Про це розповів спікер ВР Дмитро Разумков в інтерв'ю РБК-Україна.

Разумков зазначив, що в подальшому, в залежності від ініціатив народних депутатів та рівня підтримки, теоретично це можливо.

"Я думаю, що поки, особливо в умовах епідемії коронавірусу і карантину, такі рішення в Раді розглядатися не будуть. В подальшому, в залежності від ініціатив народних депутатів та рівня підтримки, теоретично це можливо. Знову ж таки - є рішення ЄСПЛ, про яке ви сказали. Це питання також знаходиться на розгляді Конституційного суду України. Тому - подивимося", - заявив він.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань правової політики, депутат від "Слуги народу" Андрій Костін раніше в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що на сьогодні в Україні не може йти мови про скасування закону про люстрацію.

Відзначимо, в кінці лютого набуло чинності рішення ЄСПЛ, який визнав люстрацію в Україні неправомірною. Крім того, на підставі рішення ЄСПЛ люстрированные чиновники можуть претендувати на компенсації.

Разумков не впевнений, що підтримає призначення Саакашвілі в Кабмін Рада наприкінці наступного тижня може розглянути кадрові призначення, - Разумков
Новини України закон о люстрацииДмитро Разумков
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