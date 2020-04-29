Рада пока не будет принимать какие-то решения об отмене закона о люстрации, - Разумков

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

После пандемии в зависимости от инициатив народных депутатов и уровня поддержки, теоретически это возможно

Верховная рада не будет принимать какие-то решения об отмене закона о люстрации в условиях эпидемии коронавируса. Об этом рассказал спикер ВР Дмитрий Разумков в интервью РБК-Украина.

Разумков отметил, что в дальнейшем, в зависимости от инициатив народных депутатов и уровня поддержки, теоретически это возможно.

"Я думаю, что пока, особенно в условиях эпидемии коронавируса и карантина, такие решения в Раде рассматриваться не будут. В дальнейшем, в зависимости от инициатив народных депутатов и уровня поддержки, теоретически это возможно. Опять же - есть решение ЕСПЧ, о котором вы сказали. Этот вопрос также находится на рассмотрении Конституционного суда Украины. Поэтому - посмотрим", - заявил он.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам правовой политики, депутат от "Слуги народа" Андрей Костин ранее в интервью РБК-Украина заявил, что на сегодня в Украине не может идти речи об отмене закона о люстрации.

Отметим, в конце февраля вступило в силу решение ЕСПЧ, который признал люстрацию в Украине неправомерной. Кроме того, на основании решения ЕСПЧ люстрированные чиновники могут претендовать на компенсации.