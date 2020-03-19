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У "Слузі народу" виступили проти скасування закону про люстрацію

Новини » Політика     19.03.2020 - 12:46
У "Слузі народу" виступили проти скасування закону про люстрацію
Фото: Андрій Костін (РБК-Україна)

У Раді вважають, що скасування люстрації не в інтересах народу

На сьогодні в Україні не може йти мови про скасування закону про люстрацію, Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив голова парламентського комітету з питань правової політики, депутат від "Слуги народу" Андрій Костін.

За його словами, після рішення ЄСПЛ, який визнав неправомірною люстрацію в Україні, не може йти мови про скасування самого закону.

"Тому що, повторюю, Європейський суд не відкидає саму ідею люстрації... Однак для того, щоб визначити, хто дійсно постраждав несправедливо, а хто має бути відлучений від державної діяльності, необхідно створити якийсь механізм. Якщо на підставі рішення ЄСПЛ щодо люстрації повернемо все у вихідну точку, то з точки зору права, це можливо і правильно, але от з точки зору справедливості сумнівно", - зазначив Костін.

Він також підкреслив, що повернення корупціонерів до влади не в інтересах українського суспільства.

"Мова може йти про сотні мільйонів, а можливо і мільярди гривень (компенсації люстрованим чиновникам, - ред.). Це не в інтересах народу. Тому я за зважений підхід і за те, щоб на рівні закону визначити, хто дійсно мав бути люстрований, а хто постраждав несправедливо", - додав Костін.

Нагадаємо, в кінці лютого набуло чинності рішення ЄСПЛ, який визнав люстрацію в Україні неправомірною. Крім того, на підставі рішення ЄСПЛ люстровані чиновники можуть претендувати на компенсації.

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