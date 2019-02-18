Мінекономрозвитку показало структуру експорту товарів до ЄС

Фото: Зерновий термінал в Одеському порту (flickr.com/us_embassy)

Найбільше у ЄС купують зерно і чорні метали

Експорт українських товарі до країн Європейського Союзу у 2018 році становив 20,2 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у Facebook.

Як зазначається в публікації, найбільшу частку (30,2%) в експорті займає продукція АПК і харчової промисловості, якої було поставлено на 6,126 млрд доларів. Далі йдуть продукція металургійного комплексу з часткою 22,0% на суму 3,057 млрд доларів, продукція машинобудування (15,2% на суму 2,704 млрд доларів), мінеральні продукти (13,4% на 1,152 млрд доларів) і деревина (5,7% на 1,036 млрд доларів).

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Лідером серед споживачів українських товарів стала Польща. Експорт до цієї країни зріс на 19,6% до 3,25 млрд доларів. Найбільше купували українські зернові культури, насіння та плоди маслянистих рослин, жири та олії рослинного або тваринного походження, а також руди, шлаки, чорні метали та деревину.

Друге місце серед європейських споживачів української продукції посіла Італія, експорт до якої зріс на 6,5% та склав 2,62 млрд доларів.

Третя сходинка за Німеччиною. Експорт до цієї країни зріс на 25,9% та склав 2,2 млрд доларів. Крім зернових культур, чорних металів та деревини, німецьких покупців зацікавили продукти легкої промисловості, а саме: одяг, текстиль та дизайн.

Як повідомляло РБК-Україна, загальний обсяг торгівлі України товарами і послугами у 2018 році в порівнянні з 2017 років зріс на 11,5% з 107,660 млрд доларів до 120,063 млрд доларів. За даними статистичного відомства, найбільшу частку у зовнішній торгівлі займають країни Європейського Союзу (41,9%).

Національний банк дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту. Згідно з прогнозом НБУ, ціни на сталь на світових ринках будуть залишатися близькими до поточних рівнів. Ціни на залізну руду будуть знижуватися в основному за рахунок постійного зростання пропозиції. У той же час, світові ціни на зернові будуть поступово підвищуватися на прогнозному горизонті в умовах прискорення зростання світового споживання.