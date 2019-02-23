Україна продала рекордну кількість товарів в ЄС у 2018 році

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Український експорт досяг найбільшої позначки за всю торговельну історію України з ЄС

Минулого року Україна продала найбільшу кількість товарів за всю торгівельну історію з Євросоюзом. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час засідання ради регіонального розвитку у Львівській області, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Порошенка, український експорт досяг найбільшої позначки за всю нашу торговельну історію з ЄС.

"У 2018 ми продали товарів до країн Євросоюзу більше, ніж будь-коли. Наш експорт досяг найбільшої позначки за всю нашу торговельну історію з ЄС. Львівщина в числі найперших на цьому ринку, в її експорті частка країн Євросоюзу становить 78,6% від всього обсягу, це на 22% більше, ніж у 2017-му році", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомляло, що експорт українських товарі до країн Європейського Союзу у 2018 році становив 20,2 млрд доларів.

Найбільшу частку (30,2%) в експорті займає продукція АПК і харчової промисловості, якої було поставлено на 6,126 млрд доларів. Далі йдуть продукція металургійного комплексу з часткою 22,0% на суму 3,057 млрд доларів, продукція машинобудування (15,2% на суму 2,704 млрд доларів), мінеральні продукти (13,4% на 1,152 млрд доларів) і деревина (5,7% на 1,036 млрд доларів).