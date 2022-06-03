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Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ

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Київ, П'ятниця 03 червня 2022 19:18
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (twitter.com/Denys_Shmyhal)
Автор: Сергей Новиков

Кабінет міністрів зафіксував ціни на газ для теплових елеткроцентралей та інших виробників тепла. Вони отримуватимуть його за ціною 7400 гривень за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

"Ціна буде зафіксована на рівні 7400 гривень за тисячу кубометрів. Це дозволить місцевій владі не підвищувати тарифи для людей", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він також зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення енергетики повернули світло для більш ніж 4,5 млн українців. Близько 85% споживачів на звільнених територіях знову отримують електрику.

Шмигаль також підкреслив, що в регіони, де є проблеми з опаленням або сильно пошкоджені ТЕЦ, будуть особисто виїжджати міністри. Він доручив протягом місяця підготувати плани проходження опалювального сезону в деокупованих містах і селищах.

Нагадаємо, раніше у Верховній раді з'явилися законопроекти, якими пропонується заморозити тарифи на газ і тепло.

До цього в деяких містах почали піднімати тарифи, незважаючи на рішення уряду про заборону підвищувати ціни на комунальні послуги на період воєнного стану.

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Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Тарифи Газ
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Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
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