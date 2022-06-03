Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
Кабінет міністрів зафіксував ціни на газ для теплових елеткроцентралей та інших виробників тепла. Вони отримуватимуть його за ціною 7400 гривень за тисячу кубометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
"Ціна буде зафіксована на рівні 7400 гривень за тисячу кубометрів. Це дозволить місцевій владі не підвищувати тарифи для людей", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він також зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення енергетики повернули світло для більш ніж 4,5 млн українців. Близько 85% споживачів на звільнених територіях знову отримують електрику.
Шмигаль також підкреслив, що в регіони, де є проблеми з опаленням або сильно пошкоджені ТЕЦ, будуть особисто виїжджати міністри. Він доручив протягом місяця підготувати плани проходження опалювального сезону в деокупованих містах і селищах.
Нагадаємо, раніше у Верховній раді з'явилися законопроекти, якими пропонується заморозити тарифи на газ і тепло.
До цього в деяких містах почали піднімати тарифи, незважаючи на рішення уряду про заборону підвищувати ціни на комунальні послуги на період воєнного стану.
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