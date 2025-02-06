Рада планирует гарантировать отпуска военным

По его словам, после открытия 13-й сессии Верховной Рады проходило рабочее совещание, где с представителями Минобороны, Генштаба ВСУ рассматривали вопрос, "как обеспечить возможность военнослужащим, которые выполняют боевые задачи, отдохнуть".

"А именно ввести обязательность отпусков, дополнительные отпуска предусмотреть. И над этим мы работаем", - сказал депутат от "Слуги народа".

Комментируя планы Верховной Рады, Вениславский заявил, что по большому счету приоритеты не меняются.

"На первом месте бесспорно стоит вопрос обеспечения всем необходимым сектора безопасности и обороны. То есть это те законодательные инициативы, которые направлены на усиление наших оборонных возможностей, на соцзащиту наших военнослужащих, на усовершенствование вопроса их получения отпусков дополнительных и так далее", - сказал он.

Напомним, принятый в прошлом году закон о мобилизации предусматривает, что основной ежегодный отпуск будут давать частями в течение календарного года. Но главная непрерывная часть составляет не менее 15 дней.

Из закона о мобилизации, который вступил в силу в мае 2024 года, исключили демобилизацию военных. В Минобороны сообщали, что для этого будет разработан отдельный законопроект.

В декабре первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что законопроект о демобилизации почти готов. Однако реализовать его невозможно, пока не будут готовы резервы для замены военных на фронте.