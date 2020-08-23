Рада не планує повертатися до специфічного режиму роботи під час нової сесії

Верховна рада під час нової сесії восени 2020 року не планує повертатися до специфічного режиму роботи, який був запроваджений через коронавірусну інфекцію. Засідання будуть проводитися у звичайному режимі.

Про це спікер парламенту Дмитро Разумков сказав під час брифінгу біля парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

"Повертатися до специфічного режиму роботи, який у нас був, коли проводили виключно позачергові засідання, поки що ні я особисто, ні керівництво Верховної ради, наскільки мені відомо, і депутатський корпус, не планують", - сказав він.

Водночас Разумков повідомив, що засідання парламентських комітетів, як і раніше, будуть проводитися у віддаленому режимі.

"Ця практика зберігається, і вона дійсно непогана", - додав спікер парламенту.

Нагадаємо, спікер Верховної ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії на 25 серпня.

Відзначимо, на позачергову сесію винесено законопроект, яким мінімальну зарплату в Україні буде підвищено до 5 000 гривень.