ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Раді рекомендують внести зміни до Податкового кодексу щодо податкових інспекцій

Новини » Політика     11.12.2019 - 15:08
Раді рекомендують внести зміни до Податкового кодексу щодо податкових інспекцій
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект рекомендують схвалити за основу

Комітет парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній раді прийняти за основу урядовий законопроект №2419 про внесення змін до Податкового кодексу щодо створення єдиної юридичної особи на митниці. Про це заявив голова комітету Данила Гетьманцев, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, комітет розглянув внесений Кабінетом міністрів проект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення структури управління у сфері державної податкової та митної політики" №2419.

"Пропонується рішення комітету рекомендувати ВРУ прийняти законопроект за основу. Хто за? Дякую, рішення прийнято одноголосно", - заявив Гетьманцев.

За словами представників Міністерства фінансів, цей законопроект пов'язаний із проектом внесення змін до Митного кодексу №2318, у рамках якого передбачається створення єдиної юридичної особи на митниці.

"Законопроектом пропонується внесення змін до Податкового кодексу України, відповідно до яких уточнюється перелік органів державної влади, які матимуть статус контролюючого органу. Встановлюється чітке розмежування функцій в сфері адміністрування податків і зборів, закріплюється статус державних податкових інспекцій як структурних підрозділів територіальних органів", - заявив представник Мінфіну.

Нагадаємо, парламент прийняв за основу в першому читанні законопроект Кабміну №2318 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення структури управління в сфері державної митної та податкової політики", за документ проголосували 272 нардепа.

Як писало РБК-Україна, у кінці жовтня у Раді з'явився текст законопроекту Кабінету міністрів №2318. Так, Кабмін вніс до парламенту законопроект про внесення змін у сфері державної митної та податкової політики 28 жовтня, але спочатку текст проекту був відсутній.

Комітет сьогодні розгляне законопроект про особливий статус Донбасу Продовження закону про особливий статус Донбасу: що пропонує Рада
Новини України Налоговый кодексВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся