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ВР прийняла за основу закон про новий формат діяльності Держмитслужби

Новини » Економіка     03.12.2019 - 17:33
ВР прийняла за основу закон про новий формат діяльності Держмитслужби
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Тероргани відомства будуть здійснювати діяльність не як юрособи публічного права, а як відокремлені підрозділи

Парламент прийняв за основу в першому читанні законопроект Кабінету міністрів №2318 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення структури управління в сфері державної митної та податкової політики", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 272 нардепа.

Законопроектом пропонується новий формат діяльності Держмитслужби як єдиної юридичної особи, в зв'язку з чим її територіальні органи будуть здійснювати діяльність не як юридичні особи публічного права, а як відокремлені підрозділи. Документом також узгоджуються положення законодавчих актів України у зв'язку з проведенням реформи митних органів.

Зокрема, вводиться можливість створення центральним органом виконавчої влади відокремлених підрозділів без статусу юрособи, що забезпечує можливість здійснення діяльності органом держвлади як єдиною юридичною особою.

Крім того, у зв'язку з реформуванням системи органів держвлади, що реалізують державну митну та податкову політику, вносяться зміни в понятійний апарат у законодавстві.

Документом передбачені норми про можливість делегування керівником центрального органу виконавчої влади керівнику терорганам, як відокремленого підрозділу апарату центрального органу виконавчої влади, окремих повноважень, відповідно до положення про територіальному органі.

Також у законі визначені особливості оплати праці держслужбовців центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, їх територіальних органів, з урахуванням положень Митного кодексу України та Податкового кодексу України.

Нагадаємо, в кінці жовтня у Верховній раді України з'явився текст законопроекту Кабінету міністрів №2318.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабмін вніс у Раду законопроект про внесення змін у сфері державної митної та податкової політики 28 жовтня. Тоді текст проекту був відсутній.

Так, 16 жовтня Кабмін схвалив проект закону "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення структури управління в сфері державної митної та податкової політики".

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