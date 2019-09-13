Рада планує спростити процедури оренди держмайна

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №1055-1 "Про оренду державного та комунального майна", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 296 депутатів ВР, також ВР схвалила скорочені терміни підготовки закону до другого читання.

Суть закону

Пропонується передбачити, що передача в оренду державного та комунального майна згідно з проектом закону замість застарілої процедури проведення конкурсу буде здійснюватися шляхом продажу права оренди на майно державної та комунальної власності на електронному аукціоні у електронній торговій системі.

Проектом закону передбачається утворення двох переліків - "Перелік першого типу" (перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні) або "Перелік другого типу" (перелік об'єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону).

Документом визначається перелік випадків, у яких фізичні та юридичні особи не можуть виступати орендарями державного та комунального майна.

Законопроектом також визначається, що порядок функціонування електронної торгової системи, передачі майна в оренду, подання заяв, проведення аукціонів, розмір, порядок сплати та повернення гарантійних та реєстраційних внесків, плати за участь в аукціоні (винагороди оператора), підписання та опублікування протоколу, договору за результатами аукціону затверджуються Кабінетом міністрів.

При цьому аукціон проводиться за наявності заяв на участь в аукціоні не менше, ніж від двох учасників та вважається таким, що відбувся, у разі здійснення на аукціоні не менше одного кроку аукціону. Для участі в аукціоні потенційний орендар подає заяву на участь в аукціоні шляхом заповнення електронної форми в електронній торговій системі, встановленої адміністратором. Порядок подання заяв на участь в аукціоні встановлюється урядом.

Аукціон проводиться відповідно до договору, що укладається між орендодавцем та оператором електронного майданчика.

Планується визначити, що протокол про результати аукціону формується та оприлюднюється електронною торговою системою автоматично в день завершення аукціону в електронній формі. В той же час, відомості про учасників аукціону не підлягають розголошенню до завершення аукціону.

Вказаним законопроектом також урегульовується порядок передачі в оренду майна без проведення аукціону та закріплюється суб'єктний склад та підстави для такої передачі майна в оренду без аукціону.

Нагадаємо, в січні 2019 року перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов прогнозував, що новий законопроект про оренду державного майна надійде на розгляд Верховної ради через кілька місяців.

Як писало РБК-Україна, в кінці грудня минулого року в.о. глави Фонду державного майна Віталій Трубаров зазначив, що ФДМ розробило законопроект про нові правила оренди державного майна.

Підкреслимо також, Трубаров підвів підсумки приватизації у 2018-му. Так, в.о. глави фонду повідомляв, що оренда державного майна в 2018 році принесла майже 1,5 мільярда гривень, а це на 50% більше планових показників.