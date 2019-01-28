У МЕРТ спрогнозували, коли новий закон про оренду держмайна надійде у Раду

Фото: Максим Нефьодов (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Нефьодова, нинішня версія законопроекту все ще "далека від ідеалу"

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов прогнозує, що новий законопроект про оренду державного майна надійде на розгляд Верховної ради за кілька місяців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

За його словами, та версія документу, яка існує зараз, усе ще "далека від ідеалу".

"Ми вже пройшли друге чи третє коло погоджень. Поки що не останнє. Бо та версія, яка от зараз повернулася до Кабміну, все ще далека від ідеалу, і документ вкотре буде направлено на доопрацювання. Але я дуже сподіваюся, що за кілька місяців проект закону вже потрапить до парламенту. А далі ми будемо відстоювати його в Раді, бо легким його ухвалення не буде", - підкреслив Нефьодов.

Він також розповів про спірні норми у новому законопроекті.

"Кожен балансоутримувач повинен своє майно вписати в реєстр ProZorro.Продажі, за аналогією з уже наявним реєстром об'єктів малої приватизації. Після того, як поточні договори оренди завершаться, автоматично оголошуватимуться нові аукціони. Все нібито просто. Але не просто. Бо ФДМУ, звичайно, хоче, щоб інформація вносилася не напряму, а через нього", - зазначив замглави Мінекономіки.

Він пояснив, що МЕРТ наполягає на тому, аби напряму вносити ці об'єкти оренди у реєстр, однак Фонд держмайна проти.

"Якщо Міністерство економрозвитку і торгівлі має якісь об'єкти, які можна здавати в оренду, воно, за нашою пропозицією, має просто внести ці об'єкти в реєстр, а на думку ФДМУ, МЕРТ повинне подати об'єкти фонду, а він уже їх вноситиме в реєстр", - додав заступник міністра економіки.

Нагадаємо, раніше Нефьодов зазначив, що підготовка нового законопроекту про оренду держмайна спільно з ФДМ відбувається "важко".

Так, наприкінці грудня минулого року в.о. глави ФДМ Віталій Трубаров зазначив, що відомство розробило законопроект про нові правила оренди державного майна.

Як писало РБК-Україна, Трубаров підвів підсумки приватизації у 2018-му. Так, в.о. глави фонду поінформував, що оренда державного майна в 2018 році принесла майже 1,5 мільярда гривень, а це на 50% більше планових показників.