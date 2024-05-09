Рада в первом чтении поддержала законопроект по гражданству для добровольцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.

"Верховный совет принял в первом чтении законопроект №9585 о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите Украины", - рассказал он.

По словам Гончаренко, законопроект поддержали 263 нардепа.

О чем идет речь в документе?

Законопроектом №9585 предусмотрено:

возможность получения разрешений на иммиграцию или приобретение гражданства Украины на основании паспортных документов, срок действия которых истек, а также возможность получения вида на временное проживание иностранцами и лицами без гражданства, привлеченными к защите Украины в составе сил территориальной обороны или добровольческих формирований территориального общества, урегулировать свой правовой статус пребывания территории Украины;

члены семьи лиц, заключивших контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины, будут иметь право на получение вида на временное проживание;

граждане Российской Федерации и граждане Республики Беларусь, которые в период с 24 февраля 2020 года приобрели гражданство Украины в соответствии с Законом Украины "О гражданстве Украины" и подали обязательство прекратить иностранное гражданство, обязаны будут подать документ о прекращении иностранного гражданства в течение года дня прекращения или отмены военного положения, если срок выполнения такого обязательства уже истек;

лица, которые приобрели гражданство Украины во время военного положения и подали обязательства о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком и проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии Украины, имеют право выполнить взятое обязательство в течение двух лет со дня прекращения или отмены военного положения.

К тому же рассмотрение и принятие заявлений о приобретении гражданства Украины от граждан Российской Федерации приостановлено до истечения одного года со дня прекращения или отмены военного положения, кроме нескольких случаев.