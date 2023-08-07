Россиянам добровольцам хотят отказывать в гражданстве Украины. Зарегистрирован законопроект

Кабмин зарегистрировал законопроект №9585, в котором предлагается внести изменения в правовой статус иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале написал представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Основным из нововведений предлагают прекратить рассмотрение и принятие заявлений о приобретении гражданства Украины от граждан РФ до истечения одного года со дня прекращения или отмены военного положения.

Таким образом, россиянам-добровольцам будет отказано в предоставлении гражданства Украины. Однако, по данным Мельничука, будет прописан ряд исключений.

Кроме этого Кабмин хочет обязать граждан РФ и граждан Беларуси, которые приобрели гражданство Украины в соответствии с законом "О гражданстве Украины" и подали обязательство прекратить иностранное гражданство, подать документ о прекращении иностранного гражданства в течение года со дня прекращения или отмены военного положения, если срок выполнения такого обязательства уже истек.

Также лица, проходящие военную службу по контракту в ВСУ, и получившие гражданство Украины, будут обязаны сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком в течение двух лет со дня прекращения или отмены военного положения.

Лишение гражданства скандальных украинцев

Напомним, 10 января президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства одиозных нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Все они пророссийские, а Медведчука подозревают в государственной измене.

При этом уже 4 февраля Зеленский подписал указы о лишении гражданства бывших чиновников времен экс-президента Виктора Януковича - Дмитрия Табачника, Виталия Захарченко, Андрея Клюева, Александра Якименко, Александра Клименко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.