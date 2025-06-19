Рада поддержала сложение мандата нардепа Олеся Довгого

Верховная Рада поддержала сложение мандата народного депутата Олеся Довгого. Сейчас в парламенте антирекорд по количеству избранников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.
По словам Железняка, 244 народных депутатов поддержали сложение мандата Довгого.
"В парламенте новый антирекорд по количеству депутатов - 398", - написал нардеп.
Довгий родился 1 ноября 1980-го в городе Киев. Получал образование в:
В частности учился в течение двух лет по MBA-программе для топ-руководителей в INSEAD - The Business School for the World.
В свое время был референтом в Украинской Ассоциации молодых юристов. После этого возглавлял должность заместителя секретаря и секретаря Киевской ячейки организации.
С 2005 года возглавлял должность советника Председателя Государственного департамента интеллектуальной собственности.
В 2006-м прошел в Киевский городской совет от "Блока Леонида Черновецкого". В том же году его избрали заместителем председателя - секретарем Киевсовета.
В 2008-м снова прошел в Киевский городской совет, но подал в отставку в 2011 году. Вошел в состав комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.
Успешно баллотировался в парламент VIII созыва. Был членом депутатской группы "Воля народа". Также возглавлял должность председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики.
В 2019-м снова был избран в Верховную Раду. Был членом Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава парламента Руслан Стефанчук объяснил, можно ли сократить количество нардепов в Раде до 300.
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