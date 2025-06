Рада поддержала сложение мандата нардепа Олеся Довгого

По словам Железняка, 244 народных депутатов поддержали сложение мандата Довгого.

"В парламенте новый антирекорд по количеству депутатов - 398", - написал нардеп.

Что известно о Довгом

Довгий родился 1 ноября 1980-го в городе Киев. Получал образование в:

киевской ООШ №58;

Киевском национальном экономическом университете по специальности "Международная экономика и право";

Национальном университете "Одесская юридическая академия" по юридической специальности;

В частности учился в течение двух лет по MBA-программе для топ-руководителей в INSEAD - The Business School for the World.

Карьера

В свое время был референтом в Украинской Ассоциации молодых юристов. После этого возглавлял должность заместителя секретаря и секретаря Киевской ячейки организации.

С 2004 по 2005-й был старшим научным сотрудником Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАНУ.

С 2005 года возглавлял должность советника Председателя Государственного департамента интеллектуальной собственности.

Политика

В 2006-м прошел в Киевский городской совет от "Блока Леонида Черновецкого". В том же году его избрали заместителем председателя - секретарем Киевсовета.

В 2008-м снова прошел в Киевский городской совет, но подал в отставку в 2011 году. Вошел в состав комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Успешно баллотировался в парламент VIII созыва. Был членом депутатской группы "Воля народа". Также возглавлял должность председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики.

В 2019-м снова был избран в Верховную Раду. Был членом Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.