Новый подход к установлению инвалидности: как будет работать система после ликвидации МСЭК

С начала 2025 года в Украине начинает действовать новый подход к установлению инвалидности - оценка повседневного функционирования человека. Эта система заменит ликвидированные медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК).

Как будет работать новая процедура, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Министерство здравоохранения .

Какие документы нужны для оценивания

Перечень документов остается практически неизменным, но теперь их будут принимать в цифровых форматах - PDF, PNG или JPG. В частности, нужно предоставить:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность

медицинские выписки (формы 025/о или 027/о) и результаты обследований с указанием на состояние здоровья пациента

заключения врачей и данные из Электронной системы здравоохранения (по возможности)

индивидуальный реабилитационный план (при наличии)

предварительные выводы МСЭК и документы, подтверждающие причину инвалидности

Что изменится с 2025 года

С 1 января 2025 года внедрение оценки повседневного функционирования предусматривает отмену постановления Кабинета Министров Украины №1317, которое регулировало порядок проведения медико-социальной экспертизы. Вместо этого вступят в силу новые правила, утвержденные постановлением №1338. Они призваны обеспечить прозрачность процедуры и уменьшить административную нагрузку на врачей и пациентов.

Также отменяется Форма №088/о. Направление на оценку отныне будут формировать в отдельной электронной системе, что позволит избежать ошибок и ускорить обработку документов. Лечащий врач самостоятельно будет создавать направление и отправлять его через новую е-систему, отметили в Минздраве.

Как будет проходить оценивание

Для прохождения оценивания необходимо обратиться к врачу и подготовить соответствующий пакет документов. Врач внесет информацию в новую электронную систему и сформирует направление.

Далее медицинское учреждение сообщит вам о дате, времени и месте оценивания. Рассмотрение состоится в определенный день.

Решение экспертной команды будет отправлено по электронной почте или заказным письмом, а также передано в органы социальной защиты.

Что касается документов, ранее выданных МСЭК, то:

индивидуальные программы реабилитации (ИПР), которые не требуют изменений, остаются в силе

все справки и решения, выданные до 31 декабря 2024 года, также будут действительны для получения финансовой помощи

В случае потери документов из-за боевых действий или эвакуации следует обратиться в органы социальной защиты или Пенсионный фонд.

Если документы уже переданы в МСЭК, а заседание запланировано на 2025 год, дело автоматически передадут в определенное учреждение здравоохранения, где работают экспертные команды. Сейчас таких учреждений в стране насчитывается 286. Оценка состоится в ранее назначенный день с уведомлением о месте и времени проведения.