Какой курс валют Кабмин заложил в бюджет-2023: в НБУ дали ответ
Кабинет министров Украины в проекте госбюджета-2023 прогнозирует технический расчетный курс валют на уровне 42,2 гривны за доллар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Совета Национального банка Украины Василия Фурмана в ходе брифинга.
По его словам, одним из главных факторов, который будет влиять на курс гривны, остается ситуация на фронте. При этом он добавил, что украинское правительство сейчас рассчитывает на иностранные заимствования.
"США уже заявили, что ежемесячно к концу войны они готовы нам выделять 1,5 миллиарда долларов. Также есть запрос к нашим европейским партнерам, которые обещают такую же сумму. Также продолжаются переговоры по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом", - напомнил Фурман.
Он также добавил, что с начала полномасштабной войны украинский золотовалютный резерв сократился на 3 миллиарда евро.
Напомним, 13 сентября Кабмин утвердил проект государственного бюджета на 2023 год. Главными его приоритетами стали оборона и соцпрограммы.
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