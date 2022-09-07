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Оборона, пенсії і не тільки: Зеленський розповів про держбюджет на 2023 рік

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Середа 07 вересня 2022 22:53
Оборона, пенсії і не тільки: Зеленський розповів про держбюджет на 2023 рік Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Пріорітетом державного бюджету України на 2023 рік стане сектор безпеки і оборони. Окрім того, у наступному році повинні скоротити усі видатки, що не відповідають потребам воєнного часу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Він повідомив про проведення наради з главою уряду Денисом Шмигалем щодо проекту бюджету на наступний рік. За його словами, це буде бюджет воюючої країни. Президент сказав, що урядовці представлять параметри проекту, але зазначив деякі важливі пункти.

Перше - понад 1 трлн гривень направлять на сектор безпеки і оборони. Це питання буде пріоритетом №1.

Друге - соціальні зобов'язання мають забезпечуватися у повному обсязі. Кабміну було поставлено завдання у 2023 році, і цьогоріч, забезпечити індексацію пенсій для всіх пенсіонерів.

Третє - уряд повинен представити програму скорочення видатків на держпідприємства, апарат, інституції, які не відповідають потребам воєнного часу. Президент зазначив, що для проходження цього періоду необхідно забезпечити фінансову та соціальну стабільність, скоротити всі некритичні видатки держави, все те, що не допомагає обороні, економічному розвитку, соціальному та культурному забезпеченні українців.

Четверте - це активізація економічних відносин. Зокрема, програма кредитування 5/7/9 зберігається, також будуть діяти і інші програми та рішення, які мають допомогти бізнесу працювати.

П'яте - буде створено спеціальний фонд відновлення, який будуть наповнювати, зокрема, коштом конфіскованих російських активів.

Зеленський розраховує, що проект держбюджету буде поданий у Верховну раду до 15 вересня, у термін, який передбачений законом.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Кабмін готується переглянути та оптимізувати усі видатки на 2023 рік.

Шмигаль зазначав, що у держбюджеті на наступний рік пріоритетними будуть видатки на армію та безпеку.

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Володимир Зеленський Держбюджет
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