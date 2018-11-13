Рада перейде до розгляду держбюджету на 2019 рік 22 листопада, - Парубій

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

ВР також розгляне зміни до Податкового та Бюджетного кодексів у другому читанні

Верховна рада України у четвер, 22 листопада 2018 року, перейде до розгляду державного бюджету на 2019 рік. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій журналістам у Вільнюсі, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що 22 листопада ВР також розгляне зміни до Податкового та Бюджетного кодексів у другому читанні.

"Я говорив про це публічно, і ми мали навіть з цього приводу розмову з прем'єр-міністром, 22 листопада, у четвер, перейти до розгляду бюджету. Ми маємо Бюджетний кодекс, Податковий кодекс у першому читанні. Ми плануємо, щоб 22 листопада розглянути зміни до Бюджетного кодексу, Податкового і перейти до прийняття бюджету. Не є секретом, прийняття бюджету є однією з передумов отримання фінансової допомоги, яка сьогодні є дуже важливою для нашої країни. Є для того усі передумови, щоби 22 листопада змогли перейти до прийняття бюджету", - підкреслив Парубій.

Нагадаємо, глава держави Петро Порошенко в ході засідання Ради регіонального розвитку повідомив, в якому випадку може не підписати бюджет-2019. "Забезпечення субсидіями - моя головна вимога до бюджету на 2019 рік. І якщо її не врахують при підготовці державного бюджету до другого читання, то зроблю те, чого ще ніколи не робив - просто не підпишу бюджет", - запевнив президент.

Як писало РБК-Україна раніше, ВР прийняла за основу в першому читанні законопроект про зміни до Податкового кодексу, необхідні для прийняття проекту держбюджету на 2019 рік. Згідно з документом, пропонується збільшити з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9 відсотків (прогнозний індекс споживчих цін у 2018 році).

Додамо також, проект бюджету-2019 був прийнятий за основу 18 жовтня.