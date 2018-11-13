Рада перейдет к рассмотрению госбюджета на 2019 год 22 ноября, - Парубий

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

ВР также рассмотрит изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы во втором чтении

Верховная рада Украины в четверг, 22 ноября 2018 года, перейдет к рассмотрению государственного бюджета на 2019 год. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий журналистам в Вильнюсе, передает РБК-Украина.

Он отметил, что 22 ноября ВР также рассмотрит изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы во втором чтении.

"Я говорил об этом публично, и у нас был даже по этому поводу разговор с премьер-министром, 22 ноября, в четверг, перейти к рассмотрению бюджета. У нас есть Бюджетный кодекс, Налоговый кодекс в первом чтении. Мы планируем, чтобы 22 ноября рассмотреть изменения в Бюджетный кодекс, Налоговый и перейти к принятию бюджета. Не секрет, принятие бюджета является одной из предпосылок получения финансовой помощи, которая сегодня является очень важной для нашей страны. Есть для того все предпосылки, чтобы 22 ноября смогли перейти к принятию бюджета", - подчеркнул Парубий.

Напомним, глава государства Петр Порошенко в ходе заседания Совета регионального развития сообщил, в каком случае может не подписать бюджет-2019. "Обеспечение субсидиями - мое главное требование к бюджету на 2019 год. И если его не учтут при подготовке государственного бюджета ко второму чтению, то сделаю то, чего еще никогда не делал - просто не подпишу бюджет", - заверил президент.

Как писало РБК-Украина ранее, ВР приняла за основу в первом чтении законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, необходимых для принятия проекта госбюджета на 2019 год. Согласно документу, предлагается увеличить с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9 процентов (прогнозный индекс потребительских цен в 2018 году).

Добавим также, проект бюджета-2019 был принят за основу 18 октября.