Україна і Канада готують угоду про мобільність молоді, - посол

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Після прийняття документа українцям полегшать можливість вчитися і працювати в Канаді

Канада і Україна збираються підписати двосторонню угоду про мобільність молоді, яка полегшить можливість працевлаштування за кордоном. Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко, передає РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".

Крім того, завдяки підписанню цього документа молодь обох країн зможе за спрощеною процедурою поїхати на навчання.

"Це угода, яка повинна дозволити молодим українцям за легшою процедурою до року поїхати до Канади на навчання і, навчаючись, працювати. Аналогічно для молодих канадців, які хочуть поїхати сюди", - сказав Шевченко.

Посол розраховує, що угоду підпишуть у поточному, 2020 році, оскільки сторони вже "на фінішній прямій" розробки документа.

Нагадаємо, у травні до України прибуде спеціальна оціночна місія Департаменту імміграції Канади, яка може схвалити спрощений візовий режим ЕТА +.

Додамо, що попереднім урядом було заплановано збільшити перелік країн із безвізовим режимом, зокрема, з Канадою. Також в уряді анонсували, що протягом наступних 5 років буде спрощено український візовий режим для громадян більшості країн світу, які не становлять імміграційної загрози Україні.