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Клімкін після скандалу з Зеленським пішов у відпустку

Новини » Політика    01.07.2019 - 13:10
Клімкін після скандалу з Зеленським пішов у відпустку
Фото: Павло Клімкін

Міністр пішов не просто у відпустку, а у політичну відпустку

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пішов у відпустку. Про це міністр написав на своїй сторінці уFacebook.

Як зазначив міністр, він ухвалив рішення піти у відпустку незалежно від того, які рішення прийме Верховна рада. "Я вважають, що це буде чесно і правильно", - додав він.

При цьому міністр зазначив, що йде не просто у відпустку, а у "політичну відпустку".

Клімкін заявив, що своєю пропозицією щодо українських моряків Росія намагалася створити пастку для України і фундаментально послабити позицію по окупованому Криму.

"Але будь-які внутрішні дискусії повинні підсилювати нас і послабляти Росію", - сказав він.

 
Йду в політичну відпустку

Всім дякую за підтримку та розуміння. Важливо, що ми не потрапили в російську пастку. Але вважаю, що внутрішні дискусії мають нас посилювати, а Росію - послаблювати. Тож прийняв рішення піти у політичну відпустку. Саме буде час на створення справжньої команди. Приєднуйтесь!

Опубліковано Pavlo Klimkin Понеділок, 1 липня 2019 р.

Нагадаємо, 27 липня президент України Володимир Зеленський публічно звинуватив міністра закордонних справ Павла Клімкіна в тому, що той не погодив з ним ноту що Російської Федерації щодо українських полонених моряків. "Я, президент України, нагадую всім, особливо пану Клімкіну, я в очі не бачив наш відповідь на ноту РФ, тому що пан Клімкін не вважає за необхідне обговорювати таке питання з президентом... Я не розумію, чому не порадившись зі мною міністр робить заяву від держави... Я хочу, щоб МЗС публічно пояснив позицію вам ", - заявив Зеленський.

Як повідомляло РБК-Україна, комітет Верховної ради України у закордонних справах в ході засідання 1 липня планував розглянути питання відставки міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Зазначимо, глава парламенту Андрій Парубій 1 липня заявив, що Верховна рада України найближчим часом зможе розглянути кадрові питання.

 

Рада розгляне кадрові питання у найближчий час, - Парубій Клімкін пояснив ситуацію з відповіддю МЗС Росії та опублікував обидві ноти
Новини України Павло Клімкін
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