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Рада відправила на доопрацювання закон про резерв держслужбовців з пропозиціями Зеленського

Україна, Четвер 03 вересня 2020 13:23
Рада відправила на доопрацювання закон про резерв держслужбовців з пропозиціями Зеленського
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада відправила на доопрацювання законопроект, яким передбачалося створення резерву державних службовців, з пропозиціями глави держави Володимира Зеленського. Президент раніше повернув документ до Верховної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За таке рішення проголосували 229 парламентаріїв. Так, нардепи відхилили ряд пропозицій глави держави до закону.

Зеленський, зокрема, запропонував наступну новацію до закону. Пропонувалося, щоб держчиновники, призначені без конкурсу на період дії карантину, в разі їх відповідності займаним посадам і виконання завдань за ключовими показниками ефективності могли б залишитися на посадах без проведення конкурсу.

Цю пропозиція президента не підтримали нардепи.

Нагадаємо, в кінці липня президент України Володимир Зеленський ветував цей законопроект і повернув до Верховної ради зі своїми пропозиціями.

Як писало РБК-Україна, на початку липня Рада прийняла в другому читанні відповідний законопроект №3491 про створення такого резерву.

Відзначимо також, в Україні можуть оновити систему оплати праці державних службовців: Кабмін вніс до Верховної ради відповідний законопроект №3748.

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