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Раді рекомендують направити закон "Про медіа" на повторне перше читання

Новини » Політика     30.04.2020 - 13:26
Раді рекомендують направити закон "Про медіа" на повторне перше читання
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Таке рішення комітет з питань інформаційної політики прийняв у ході свого засідання

Комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики в ході засідання прийняв рішення відправити на повторне перше читання законопроект №2693 "Про медіа". Про це повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, комітет у ході сьогоднішнього засідання переглянув свій висновок щодо законопроекту.

"Ми отримали значну кількість слушних пропозицій, особливо щодо регулювання онлайн-медіа та платформ спільного доступу. На 70-80% наявний проект знаходить схвалення у експертів, решта - простір для доопрацювання... Комітет вирішив затвердити новий висновок по законопроєкту та направити його на повторне перше читання. Робота триває", - написала парламентар.

Нагадаємо, комітет з питань антикорупційної політики визнав законопроект №2693 "Про медіа" таким, що не містить корупційних ризиків.

Так, заступник голови Верховної ради Олена Кондратюк виступає за продовження обговорення і створення робочої групи для доопрацювання законопроекту №2693 "Про медіа". На її думку, необхідно виробити зважений варіант законопроекту спільно з професійним співтовариством, перш ніж виносити це питання на розгляд парламенту.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет парламенту з питань гуманітарної та інформаційної політики наголошував на необхідності доопрацювання закону "Про медіа".

При цьому комітет з питань свободи слова рекомендував Верховній раді України прийняти за основу законопроект №2693 "Про медіа".

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