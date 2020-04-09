Закон "Про медіа" не містить корупційних ризиків, - комітет Ради

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідне рішення ухвалив антикорупційний комітет парламенту

Комітет з питань антикорупційної політики визнав законопроект №2693 "Про медіа" таким, що не містить корупційних ризиків. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, члени комітету розглянули законопроект №2693 та альтернативний до нього проект закону №2693-1 "Про медіа в Україні".

"Комітет прийняв рішення визнати законопроекти такими, що відповідають вимогам антикорупційного законодавства із зауваженнями щодо узгодження їх положень із законом "Про запобігання корупції", уточнення підстав для накладення штрафів та ряду інших", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, заступник голови Верховної ради Олена Кондратюк виступає за продовження обговорення і створення робочої групи для доопрацювання законопроекту №2693 "Про медіа". На її думку, необхідно виробити зважений варіант законопроекту спільно з професійним співтовариством, перш ніж виносити це питання на розгляд парламенту.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет парламенту з питань гуманітарної та інформаційної політики наголошував на необхідності доопрацювання закону "Про медіа".

При цьому комітет з питань свободи слова рекомендував Верховній раді України прийняти за основу законопроект №2693 "Про медіа".