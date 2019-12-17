Комітет ВР відправив на доопрацювання всі проекти про легалізацію грального бізнесу

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Комітет прийняв рішення сьогодні

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики 17 грудня прийняв рішення відправити на доопрацювання не тільки урядовий проект закону №2285 про легалізацію грального бізнесу, а й усі сім альтернативних проектів. Про це повідомляє РБК-Україна.

Як відомо, за ініціативою президента Володимира Зеленського уряд підготував проект закону про легалізацію азартних ігор і казино в рамках покращення економічної ситуації і залучення іноземних інвестицій.

Проте ряд експертів розкритикував урядовий законопроект №2285, заявивши, що він істотно обмежує можливості для роботи операторів лотерей та фактично спрямований на легалізацію російських букмекерів і власників 5-зіркових готелів і казино, які вже працюють в Україні.

Зокрема, експерт по правоохоронній і судовій системі Українського інституту майбутнього Олександр Чебаненко вважає, що декларація про залучення інвестицій в 5-зіркові готелі - лише димова завіса на користь ігрових автоматів, що гарантовано призведе до вкрай негативних соціальних наслідків.

Як відомо, рівень довіри українців до Зеленського знизився через запровадження ринку землі, приватизації та легалізації азартних ігор. Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з КМІС.