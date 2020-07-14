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Рада може провалити постанову про нове районування, - Арахамія

Україна, Вівторок 14 липня 2020 23:09
Рада може провалити постанову про нове районування, - Арахамія
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У разі провалу постанови, місцеві вибори восени відбудуться за старим районуванням

Верховна рада розгляне постанову про місцеве районування у четвер, 16 липня. Однак у "Слузі народу" не впевнені, що депутати підтримають постанову про новий поділ районів.

Про це заявив голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, передає "Радіо Свобода".

За його словами, у Веховній раді йде жвава дискусія щодо окремої постанови про районування.

"Там дійсно багато... поділили райони, і зараз є багато людей, які не задоволені. З одного боку, з іншого боку", - сказав нардеп.

Він зазначив, що у разі відмови проголосувати за постанову, місцеві вибори восени відбудуться за старим районування.

"Тоді будуть якісь юридичні колізії, з яких треба буде знаходити шлях виходу. Просто можуть бути окремі райони, де будуть і ради об'єднаних територіальних громад, і райради. Зараз є такі ситуації в ста районах по Україні", - заявив він.

Нагадаємо, КМУ перейшов до нового етапу реформи децентралізації щодо формування субрегіонального рівня, на якому планується втричі скоротити кількість районів.

Як повідомляло РБК-Україна, у парламенті раніше розвінчали основні міфи про створення нових районів у державі.

Зазначимо, спочатку питання про оголошення місцевих виборів у 2020 році було внесено до порядку денного парламенту на понеділок, 13 липня.

Однак дане питання так і не було винесено на розгляд Верховної ради, постанову було відкликано президентом.

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