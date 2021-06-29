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Рада скасувала штрафи за виїзд з ОРДЛО через Росію

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ОРДЛО, Вівторок 29 червня 2021 18:29
Рада скасувала штрафи за виїзд з ОРДЛО через Росію
Автор: Юлія Струк

Штрафи за виїзд з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської області через Росію скасували. Верховна рада схвалила відповідний законопроект №5478.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Відзначимо, що зараз таке порушення карається штрафом від 1,7 тисячі гривень до 5,1 тисячі гривень. Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було штрафували за виїзд з ОРДЛО через РФ, тягнуть за собою штраф від 5,1 тисячі до 8,5 тисячі гривень.

У пояснювальній записці підкреслюється, що в умовах закриття або обмеженого функціонування КПВВ через дії окупаційної влади українці позбавлені можливості законно виїхати з тимчасово окупованих територій України.

"Це спричинило суттєве збільшення випадків виявлення у пунктах пропуску на українсько-російській ділянці кордону осіб, які в порушення вищезазначеного порядку виїжджають з тимчасово окупованих територій України на територію Російської Федерації", - вказано у ній.

Зазначається, що мешканці ТОТ мають потреби візитів на підконтрольну Україні територію з різних причин, у першу чергу, пов’язаних з отриманням медичної допомоги, пенсійних виплат, документів чи навчанням.

Штрафи скасували на період дії карантину або на час блокування діяльності КПВВ.

Нагадаємо, комітет з прав людини рекомендував парламенту ухвалити відповідний законопроект №5478.

Як писало РБК-Україна, у середині травня спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що штрафи для українців, які в'їжджають в Україну з ОРДЛО через територію Росії, можуть скасувати.

Так, на Донбасі з 2019 року у 27 разів зменшилася кількість переходів через КПВВ. За словами Уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денисової, фактично люди не можуть з'їздити на підконтрольну територію України навіть, щоб отримати свою пенсію.

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