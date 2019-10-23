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Зеленський вніс в Раду законопроект про зняття держмонополії на виробництво спирту

Новини » Політика    23.10.2019 - 09:22
Зеленський вніс в Раду законопроект про зняття держмонополії на виробництво спирту
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Документом з 1 січня 2020 року скасовується державна монополія на виробництво спирту

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради проект закону щодо роздержавлення спиртової галузі. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Проект закону покликаний скасувати державну монополію на виробництво спирту та сприяти детінізації ринку спирту й лікеро-горілчаної продукції. Зокрема, документом з 1 січня 2020 року скасовується державна монополія на виробництво спирту.

Згідно із законопроектом, передбачається надання можливості суб'єктам господарювання будь-якої форми власності здійснювати провадження діяльності з виробництва спирту за умови одержання відповідної ліцензії.

Оптова торгівля на території України харчовим спиртом здійснюється за наявності ліцензії.

"Оптову торгівлю етиловим спиртом для медичних та ветеринарних цілей можуть здійснювати заклади охорони здоров'я та суб'єкти господарювання (організації) зооветеринарного постачання незалежно від форми власності за наявності ліцензії. Порядок ведення реєстру зазначених закладів встановлює Кабінет міністрів України", - йдеться у повідомленні.

Також проект закону запроваджує повну лібералізацію експорту спирту з України. Так, згідно з документом, експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюють суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на виробництво.

Крім того, з метою захисту вітчизняного товаровиробника законопроектом передбачено, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабінетом міністрів України державні підприємства.

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