Рада відмовилася вносити зміни до порядку денного другої сесії ВР

Верховна рада відмовилася вносити зміни до порядку денного другої сесії парламенту. Про це оголосив спікер ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, документ підтримали лише 29 нардепів. Пропонувалося внести наступні зміни до порядку денного:

17 вересня - робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах);

Тиждень з 23 по 27 вересня:

23 вересня - засідання погоджувальної ради, робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах);

24 вересня - пленарні засідання;

25 вересня - пленарне засідання, робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах);

26 і 27 вересня - робота з виборцями

Нагадаємо, Верховна рада України у четвер, 12 вересня, схвалила законопроект №1035-2 про припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань ВРУ або засідань комітетів.

Підкреслимо, під час першого засідання новообраного парламенту Зеленський пригрозив нардепам розпуском. Глава держави закликав парламентаріїв не допускати прогулів і кнопкодавства, а зосередитися на щоденній кропіткій роботі.