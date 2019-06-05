Комітет рекомендує Раді розглянути проект Зеленського про незаконне збагачення

Фото: Володимир Зеленський (Виталий Носач, РБК-Україна)

Сім членів профільного комітету підтримали включення невідкладного законопроекту президента у порядок денний

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував Верховній раді розглянути законопроект президента Володимира Зеленського про незаконне збагачення. Про це заявив голова комітету Андрій Кожемякін, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, сім членів комітету підтримали включення невідкладного законопроекту президента у порядок денний.

"Пропонується включити в порядок денний, по суті ми нічого не розглядали... Комітет ухвалив рекомендувати включити законопроект №10358 в порядок денний 10 сесії Верховної ради восьмого скликання. У зв’язку з позначенням президентом законопроекту як невідкладний для позачергового розгляду скоротити строки внесення альтернативних законопроектів наполовину. Тобто не 14, а 7 днів", - заявив Кожемякін.

Окрім того, комітет рекомендував включити до порядку денного і напрацьований робочою групою законопроект комітету.

Відзначимо, на початку червня у Верховній раді України був зареєстрований законопроект президента Володимира Зеленського №10358 про відповідальність за незаконне збагачення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що законопроект президента Володимира Зеленського про незаконне збагачення передбачає кримінальну відповідальність, якщо розмір збитків держави сягатиме 11,5 млн грн.

Крім того, Конституційний суд України 27 лютого опублікував рішення про скасування статті КК про незаконне збагачення. У своєму рішенні суд підкреслив, що протидія корупції має здійснюватися виключно правовими засобами з дотриманням конституційних принципів і приписів законодавства, прийнятого відповідно до Конституції.