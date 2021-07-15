Рада звільнила ввезення електрокарів в Україну від податків

Верховна рада звільнила від оподаткування ввезення електромобілів і комплектуючих до них. Народні депутати підтримали у другому читанні законопроекти №3477 і №3476.

Ці закони вносять зміни до Митного та Податкового кодексів України.

Законопроект №3476

Закон тимчасово, до 1 січня 2026 року, звільняє від оподаткування ПДВ ввезення та постачання на митній території нових транспортних засобів (у тому числі вироблених в Україні), оснащених двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, що працюють виключно на стисненому природному газі метані, зрідженому природному газі метані або біогазі.

До 1 січня 2031 року звільняється від оподаткування ПДВ ввезення імпортних товарів підприємствами, які мають, створюють або модернізують виробничі потужності для промислового виробництва транспортних засобів.

Йдеться про власне виробництво:

транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що класифікуються в товарній позиції 8603 (тільки самохідні вагони трамвайні та вагони метро), товарній підпозиції 8701 20, товарних позиціях 8702-8705 згідно з УКТ ЗЕД;

транспорту, що працює на газу;

несамохідних трамвайних вагонів та вагонів метро.

Порядок ввезення та цільового використання цих товарів встановлює уряд.

Законопроект №3477

Цей закон звільняє до 1 січня 2031 року від оподаткування ввізним митом товари, що ввозять підприємства, які мають, створюють або модернізують виробничі потужності для промислового виробництва транспортних засобів. Йдеться про виробництво вищезазначеного транспорту.

Порядок ввезення та цільового використання цих товарів визначає уряд.

Однак вказані товари не звільнятимуть від оподаткування, якщо вони мають походження з Росії або ввозяться з території РФ та/або з окупованої території України.