Рада відправила на доопрацювання закон, який дозволить звільнити Ситника

Верховна рада відправила на повторне перше читання законопроект, який дозволить звільнити Артема Ситника з посади голови Національного антикорупційного бюро. Цей проект вносить зміни в закон про НАБУ

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, закон про НАБУ пропонували доповнити положенням, згідно з яким однією з підстав звільнення директора НАБУ є набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією.

Крім того, проект доповнював статтю 13 закону про НАБУ положенням, згідно з яким обмеження, передбачені цією статтею, застосовуються не тільки до осіб, які претендують на призначення на посаду в Національне антикорупційне бюро України, але і до працівників НАБУ.

Нагадаємо, профільний комітет рекомендував схвалити цей закон за основу.

Як писало РБК-Україна, на початку лютого в Раду внесли постанову про звільнення з посади Артема Ситника, ініціаторами якого виступили 209 народних депутатів.

Відзначимо, раніше члени парламентського комітету з питань антикорупційної політики не підтримали рішення про визнання незаконним депутатської постанови про звільнення Ситника.