Рада визначилася з інавгурацією Зеленського

Верховна рада України визначилася з датою інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, передає кореспондент РБК-Україна.



Інавгурація відбудеться 20 травня о 10:00.

Таке рішення підтримали 315 парламентарів.

Підкреслимо, дві постанови про проведення інавгурації 19 травня, як на тому наполягав новообраний президент, №10270 та №10270-1 не отримали достатньої підтримки у сесійній залі: за них проголосували лише 207 та 158 нардепів відповідно при 226 мінімально необхідних.

Зазначимо, парламент підтримав постанову №10270-2, внесену депутатом Віталієм Купрієм, який є головою міжфракційного об’єднання у парламенті "За Зеленського".

Нагадаємо, раніше Зеленський закликав Верховну раду призначити дату інавгурації на 19 травня. Так, новообраний президент у відео звернувся до депутатів українського парламенту з закликом призначити дату інавгурації на 19 травня.

"Боїтеся розпуску Ради і затягуєте призначення дати інавгурації... Я звертаюся до Верховної ради. На найближчому засіданні ви повинні призначити дату інавгурації на 19 травня. Цього вимагаю не я, цього вимагає народ, в інтересах якого ви присягали діяти", - заявив Зеленський.

Як писало РБК-Україна раніше, до Верховної ради внесли 8 постанов про дату проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Одна з них була відкликана. Також у ході сьогоднішнього розгляду було відкликано ще одну постанову. Так, Раді пропонували такі дати інавгурації Зеленського: 17, 19, 20, 26 і 28 травня.

Відзначимо, більшість депутатів пропонували парламенту провести інавгурацію 19 травня. Інші ж нардепи наполягали на тому, щоб не проводити святкові заходи в День пам'яті жертв політичних репресій.

Додамо також, Зеленський провів зустріч з главами фракцій Верховної ради. Новообраний президент повідомив, що наполягав на тому, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак у підсумку нардепи вирішили прийняти рішення уже на засіданні парламенту.