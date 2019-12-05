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Рада прийняла законопроект про оборонні закупівлі за основу

Новини » Політика     05.12.2019 - 13:19
Рада прийняла законопроект про оборонні закупівлі за основу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Документ підтримали 293 народні обранці

Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №2398-д "Про оборонні закупівлі". Законопроект підтримали 293 нардепи, передає кореспондент РБК-Україна.

Згідно з пояснювальною запискою до проекту закону, його прийняття має забезпечити гармонізацію правил оборонних закупівель відповідно до стандартів країн-партнерів НАТО і ЄС.

Законопроектом передбачається затвердження типових державних контрактів; чітке визначення повноважень Міноборони та Мінекономіки в частині здійснення закупівель.

Також пропонується:

  • поступовий перехід до державного підтвердження якості на основі підходів, що використовуються у відповідних стандартах НАТО;
  • надання можливості державним замовникам здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за прозорими та конкурентними процедурами, а також здійснювати закупівлі за імпортом;
  • здійснення закупівель у рамках трирічного планування;
  • встановлення державним замовником додаткових критеріїв відбору з метою забезпечення безпеки інформації з обмеженим доступом (забезпечення збереження секретної та конфіденційної інформації) та безпеки постачання (своєчасне та надійне виконання договору).

Документом пропонується надання доступу до процедур закупівель оборонної продукції іноземним постачальникам за умови надання переваги виробникам, локалізованим на митній території України, а також виробникам, які забезпечують більш вигідні умови утримання, сервісу і ремонту поставленої продукції.

Крім того, передбачається заборона державним замовникам знижувати рівень рентабельності на власний розсуд та планується запровадити автоматизацію та діджиталізацію відомостей щодо ринку оборонної продукції шляхом створення електронного реєстру відповідних постачальників.

Нагадаємо, раніше парламентський комітет з національної безпеки та оборони рекомендував народним депутатам ухвалити законопроект № 2398-д "Про оборонні закупівлі". Документ був внесений на розгляд Ради 7 листопада.

Як писало РБК-Україна, у проекті державного бюджету на 2020 рік на безпеку та оборону уряд заклав 245,8 млрд гривень.

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