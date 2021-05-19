Рада схвалила закон Зеленського про обрання на посади членів ВРП за основу

"За" проголосували 245 нардепів.

Даний закон глава держави визначив як невідкладний.

Він визначає порядок утворення та діяльності Етичної ради. До її складу будуть входити три людини з-поміж суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України, і три людини, визначені міжнародними організаціями, з якими Україна протягом як мінімум останніх трьох років співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції та/або у сфері судової реформи відповідно до міжнародних договорів.

У законі прописані повноваження і порядок діяльності Етичної ради щодо встановлення відповідності кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики і чесноти.

Також визначено і порядок діяльності Служби дисциплінарних інспекторів ВРП у якості самостійного структурного підрозділу. Дисциплінарних інспекторів призначатимуть за результатами конкурсу. Закон встановлює їх правовий статус і обсяг повноважень.