Обрання на посади членів ВРП можуть змінити: комітет Ради підтримав закон Зеленського

Порядок обрання на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП можуть змінити. Верховній раді рекомендують ухвалити відповідний законопроект президента Володимира Зеленського №5068.

Таку рекомендацію надав комітет з питань правової політики.

Цей закон глава держави визначив як невідкладний.

У документі прописаний порядок утворення та діяльності Етичної ради. До її складу входитимуть три особи з-поміж суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України, та три особи, визначені міжнародними організаціями, з якими Україна протягом щонайменше останніх трьох років співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції та/або у сфері судової реформи відповідно до міжнародних договорів.

Закон визначає повноваження та порядок діяльності Етичної ради щодо встановлення відповідності кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності.

Також визначається і порядок діяльності Служби дисциплінарних інспекторів ВРП як самостійного структурного підрозділу. Дисциплінарних інспекторів призначатимуть за результатами конкурсу. Закон встановлює їх правовий статус та обсяг повноважень.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти за основу законопроект №5068", - сказано у повідомленні.