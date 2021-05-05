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Венеційська комісія надала висновок щодо законопроекту про Вищу раду правосуддя

Новость на русском → Україна, Середа 05 травня 2021 22:44
Венеційська комісія надала висновок щодо законопроекту про Вищу раду правосуддя Фото: Венеційська комісія надала висновок щодо проекту закону про ВРП (facebook.com highcouncilofjustice)
Автор: Дмитро Левицький

Венеційська комісія 5 травня опублікувала терміновий висновок щодо законопроєкту президента Володимира Зеленського №5068 щодо Вищої ради правосуддя. Документ містить 11 рекомендацій комісії до тексту законопроекту.

Про це йдеться на сайті Венеційської комісії.

Президентський законопроект передбачає створення Етичної ради, яка встановлюватиме відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності. Тому Комісія рекомендувала викласти ці критерії в тексті або послатися на національні чи міжнародні джерела.

Комісія також рекомендувала надати Етичній раді повноваження, яких було б достатньо для проведення розслідування щодо кандидатів в члени ВРП, наприклад, можна застосувати правила, за якими обирали суддів Вищого антикорупційного суду.

Водночас Комісія вважає нереалістичним тримісячний термін, за який Етична рада має перевірити чинних членів ВРП, а також рекомендує наділити Етичну раду повноваженнями укладати перелік кандидатів на посаду членів ВРП, а не комітет Верховної ради з питань правосуддя.

Крім того, у висновку Комісії також рекомендується, щоб Етична рада надавала висновки про невідповідність на посаді Національного агентства з питань запобігання корупції та Національного антикорупційного бюро для подальших дій.

Нагадаємо, наприкінці березня Україна звернулася до Венеційської комісії з проханням надати висновки щодо президентських законопроектів щодо ВРП. Відповідне прохання в Комісію направив глава парламенту Дмитро Разумков.

Як писало РБК-Україна, відповідні законопроекти президент Володимир Зеленський вніс у Раду у лютому 2021 року.

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