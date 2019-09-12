Рада схвалила закон про "спліт"

Верховна рада України схвалила за основу і в цілому законопроект про "спліт" - №1069-2 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг", передає кореспондент РБК-Україна.

Спочатку Рада схвалила проект закону за основу, що підтримав 301 нардеп. Однак спікер парламенту Дмитро Разумков запропонував голосувати проект закону в цілому, що викликало заперечення у фракції "Європейська солідарність". Однак закон усе ж таки було прийнято 296-ма голосами.

Розширення повноважень НБУ

Закон передбачає передачу повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у частині регулювання та нагляду у системі накопичувального пенсійного забезпечення, регулювання та нагляду за функціонуванням фінансово-кредитних механізмів і управлінні майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Решту повноважень Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг, пропонується передати до Національного банку України.

Документом також уніфікуються принципи та порядок здійснення НБУ та Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензування та регуляторної діяльності відповідно.

Крім того, з метою усунення надмірного регулювання скасовується закон "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" та Декрет Кабінету міністрів України "Про довірчі товариства".

Нагадаємо, на початку вересня президент України Володимир Зеленський підтримував законопроект про "спліт", який передає Національному банку повноваження з нагляду за небанківськими фінансовими установами.

Як писало РБК-Україна, законопроект №2413а "Про консолідацію функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг" (так званий законопроект про "спліт") був внесений до Верховної ради 8 скликання п'ятим президентом Петром Порошенко як невідкладний у липні 2015 року. Рада восьмого скликання прийняла законопроект у першому читанні в липні 2016 року. Однак у другому читанні закон прийнятий не був.

Додамо також, заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявляла про те, що в разі схвалення законопроекту про "спліт", Нацбанк стане регулятором небанківських фінустанов замість Нацкомфінпослуг.