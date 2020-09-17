Рада схвалила закон про розвідку: що зміниться

Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2412-д про розвідку. До цього нардепи відправили документ на повторне друге читання.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 258 нардепів.

У законопроекті Службу безпеки України виключили з переліку розвідувальних органів, проте відомство визначили як суб'єкт розвідувальної спільноти. Оперативні підрозділи Центрального управління СБУ, що здійснюють контррозвідувальну діяльність, можуть проводити розвідувальні заходи з метою отримання інформації в інтересах контррозвідки.

Пропонувалося, щоб перелік таких підрозділів визначав президент. Але у сесійній залі відповідну поправку поставили на підтвердження, за неї проголосували лише 210 нардепів, тому цю норму скасували.

Розвідувальними органами є:

Служба зовнішньої розвідки України;

розвідувальний орган Міністерства оборони України;

розвідувальний орган Державної прикордонної служби.

Служба зовнішньої розвідки України в межах компетенції може залучати до виконання розвідувальних завдань інших суб’єктів розвідувального співтовариства, зокрема СБУ.

Загальне керівництво розвідувальними органами здійснює глава держави. Безпосереднє керівництво розвідувальними органами здійснюють їх керівники, які призначаються на посаду і звільняються з посади президентом. Вимоги до таких керівників та їх повноваження також визначені у документі.

Розвідувальні органи для виконання завдань та своїх функцій можуть використовувати спеціально виготовлені речі та документи, спеціально створювати та використовувати підприємства, установи, організації, філії, інші підрозділи юридичних осіб. Використання засобів прикриття або структур прикриття з іншою метою забороняється.

Засоби прикриття можуть містити повністю або частково несправжні дані або відомості про події, явища, факти. Структури прикриття можуть створюватися розвідувальними органами повністю або частково за рахунок бюджетних коштів, у тому числі в іноземній валюті, призначених на утримання і забезпечення діяльності цих органів, у будь-яких організаційних формах. Структури прикриття можуть створюватися на території України та за її межами.

Нагадаємо, 21 липня ВР відправила на повторне друге читання законопроект №2412-д "Про розвідку", за це проголосував 231 парламентарій.

Як писало РБК-Україна, цей закон парламент у повторному першому читанні схвалив 16 січня, тоді його підтримали 233 нардепи.

Крім того, 17 липня парламент прийняв у другому читанні законопроект №2414-д про Службу зовнішньої розвідки, за нього проголосували 244 парламентарія.